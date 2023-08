Overlastmelding leidt politie toevallig naar gezochte verdachte in zaak-De Vries

De politie heeft iemand die betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de moord op Peter R. de Vries na lange tijd getraceerd. De verdachte zou veelvuldig contact hebben gehad met Krystian M., die de uitvoerders van de liquidatie aanstuurde.

Maciej K. verbleef naar eigen zeggen in zijn thuisland Polen, maar keerde onlangs terug naar Nederland voor werk. Op 25 augustus werd hij aangehouden in Eindhoven na een melding over overlast.

De 37-jarige K. is toen ook direct verhoord als verdachte in de zaak-De Vries. Uit zijn verhoor, dat is ingezien door NU.nl, blijkt dat de politie K. als een van de voorbereiders van de moord op De Vries ziet. De misdaadjournalist werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

K. is een goede vriend van Konrad W., zei hij zelf tegen de politie nadat de twee op 25 oktober 2020 waren aangehouden vanwege de gewelddadige diefstal van een auto. In het verhoor op 25 augustus wilde K. daar niets meer over zeggen.

Op basis van gekraakte berichten vermoedt justitie dat W. aanvankelijk degene was die De Vries moest doodschieten. Maar op de dag van de moord zou W. zich hebben teruggetrokken en werd Delano G. op het allerlaatste moment ingeschakeld. G. werd vlak na de aanslag op De Vries aangehouden terwijl hij op de vlucht was.

Verdachte stond veelvuldig in contact met hoofdverdachte

De politie vermoedt dat K. zijn vriend W. in contact heeft gebracht met Krystian M., die een organiserende rol zou hebben gespeeld bij de moord op De Vries.

Uit telefoongegevens blijkt dat K. veelvuldig contact heeft gehad met M. op de dag voor de moord en op de dag van de liquidatie zelf.

K. zou ook als laatste contact hebben gehad met M., zo'n twintig minuten na de aanslag op De Vries. M. had de uitvoerders van de moord toen net laten weten dat ze naar het adres van "de Polen" in Rotterdam moesten gaan. De politie denkt dat hiermee op W. en K. wordt gedoeld.

Over de inhoud van dat laatste gesprek en de reden dat juist hij werd gebeld, wil K. niets zeggen. Er is volgens hem geen bewijs dat hij het toestel gebruikte. Hij beriep zich in zijn verhoor meermaals op zijn zwijgrecht

Ook op de vraag of hij andere medeverdachten kent en de vraag of hij iets weet over de mishandeling van de ex-zwager van Ridouan Taghi in Nieuwegein, wil K. niets zeggen. De politie heeft namelijk een foto met de bestandsnaam Maciek.Haga (een mogelijke bijnaam van K.) gevonden waarop een auto ergens in Nieuwegein te zien is. Die foto was in het bezit van een van de mannen die verdacht zijn van betrokkenheid bij de mishandeling.

De zaak tegen de verdachten van de moord op De Vries gaat op 5 september verder met een zogeheten regiezitting. K. is daarin niet een van de verdachten, omdat hij niet in voorlopige hechtenis zit vanwege de zaak-De Vries.

2:14 Afspelen knop Tijdlijn: Dit gebeurde er op de dag van de moordaanslag op Peter R. de Vries