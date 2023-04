Nieuwe verdachte appte met opdrachtgever filmen Peter R. de Vries na aanslag

De man die maandag in zijn cel is aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, is Divainy K. Hij is een contact van Ludgardo S., die ervan wordt verdacht opdracht te hebben gegeven voor het filmen van de misdaadjournalist nadat hij was neergeschoten.

De 29-jarige K. werd vorig jaar veroordeeld voor betrokkenheid bij wapen- en drugshandel. Maar de gevangenisstraf van vijf jaar die hij uitzit, is nog niet definitief. Met de aanhouding van K. komt het totale aantal verdachten in de zaak-De Vries op negen.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam nadat hij te gast was bij RTL Boulevard. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de misdaadjournalist is vermoord omdat hij de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B., bijstond als vertrouwenspersoon.

Waar het OM K. precies van verdenkt, is niet duidelijk. Maar zijn naam komt wel meermaals voor in het onderzoek van de politie, blijkt uit stukken die zijn ingezien door NU.nl. Zo blijkt uit het onderzoek dat K. op 17 mei 2021 WhatsApp-contact heeft gehad met medeverdachte S. Laatstgenoemde appte toen naar K. dat "het uur van de waarheid nadert" en "jaah jaah mijn broer het is iets wat serieus is maar doe je ding dan hoor ik het wat het is".

Een dag later werd met de telefoon van S. gezocht op termen als 'Leidseplein Amsterdam', waar de studio van RTL Boulevard gevestigd is, en 'broer Nabil B.'.

Auto die bij voorverkenningen is gebruikt stond op naam van een verdachte

Vervolgens zou K. een ticket hebben betaald voor S. om op 22 juni van Curaçao naar Amsterdam te vliegen. Diezelfde dag werd een Peugeot 206, die eerst op de naam van K. stond, overgeschreven op de naam van de nicht van Erickson O. De 28-jarige O. wordt ervan verdacht De Vries vlak na de aanslag te hebben gefilmd.

De Peugeot werd onder andere gebruikt bij voorverkenningen in Amsterdam voorafgaand aan de moord. Op de dag van de aanslag reed de auto met daarin O. en Gerower M. achter de vermeende uitvoerders van de moord aan, van Rotterdam naar Amsterdam.