Kabinet biedt nabestaanden Peter R. de Vries excuses aan na falende beveiliging

Justitieminister Dilan Yesilgöz heeft vrijdag namens het kabinet excuses aangeboden aan de nabestaanden van Peter R. de Vries, de broer van kroongetuige Nabil B. en advocaat Derk Wiersum. De minister geeft toe dat er voorafgaand aan hun dood fouten zijn gemaakt bij de beveiliging.

Het is de eerste keer dat het kabinet inhoudelijk reageert op de resultaten van het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Het is de zoveelste zaak in korte tijd waarin het kabinet excuses aanbiedt voor gemaakte fouten.

Reduan werd in maart 2018 in Amsterdam doodgeschoten. Dat gebeurde een week nadat het Openbaar Ministerie (OM) zijn broer Nabil B. als kroongetuige had gepresenteerd. Ruim een jaar later, in september 2019, werd diens advocaat Wiersum vermoord. De Vries, die de vertrouwenspersoon van de kroongetuige was, werd in de zomer van 2021 neergeschoten. Ruim een week later bezweek hij aan zijn verwondingen.