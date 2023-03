Advocaat verdachte haalt uit naar VVD'er Ellian na uitspraken over zaak-De Vries

Advocaat Vito Shukrula heeft vrijdag stevig uitgehaald naar Ulysse Ellian. Het VVD-Kamerlid zei eerder dat het filmen van de neergeschoten Peter R. de Vries te vergelijken is met de werkwijze van terroristische organisaties als IS en Al Qaida.

Ellian deed zijn uitspraken in John van den Heuvels serie De Jacht op de Mocro-Maffia. De VVD'er doelde op de beelden van De Vries die werden gemaakt nadat hij was neergeschoten op 6 juli 2021 en vervolgens werden gedeeld via sociale media. Negen dagen later overleed de misdaadjournalist aan zijn verwondingen.