OM zegt snel nieuwe verdachte te kunnen aanhouden in zaak Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt snel nog iemand te kunnen aanhouden in de zaak-Peter R. de Vries. Waar diegene precies van wordt verdacht, is niet duidelijk.

Met die arrestatie zou het totale aantal verdachten in de zaak op negen komen. Dat betekent dat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak nog langer op zich laat wachten.

In november vorig jaar werd duidelijk dat de rechtszaak opnieuw moest, omdat een van de rechters is geëmigreerd. Die rechter moest worden vervangen.

Het OM hoopt dat de inhoudelijke behandeling begin volgend jaar kan plaatsvinden. Dat zei justitie vrijdag op de zitting in de rechtbank van Amsterdam.

In juli vorig jaar eiste het OM levenslange straffen tegen de vermeende uitvoerders van de moord op De Vries. Het einde van de zaak is dus nog steeds niet in zicht.

Verdachte van aansturen filmers voor het eerst in rechtbank

Vrijdag verscheen verdachte Ludgardo S. voor het eerst in de rechtbank. Justitie ziet de 34-jarige man uit Tilburg als degene die de filmers van de moord heeft aangestuurd. Die zouden beelden hebben gemaakt van De Vries, vlak nadat hij op 6 juli 2021 was neergeschoten in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat.

Het OM ziet het verspreiden van de beelden vlak na de aanslag op de misdaadjournalist als terrorisme. Het doel zou zijn geweest om de maatschappij extra schrik aan te jagen.

NU.nl schreef begin maart dat S. voorafgaand aan de moordaanslag op De Vries heeft gegoogeld op termen als "Peter R. de Vries beveiliging", "kroongetuige Nabil B." en "John van den Heuvel".

De advocaat van S., Caspar Jansen, noemt het kwalijk dat deze informatie is gelekt. Hij zegt dat helemaal niet vaststaat dat S. deze zoektermen heeft ingevoerd. S. ontkent zelf te hebben gezocht op die termen, laat staan betrokken te zijn bij de moord op De Vries.