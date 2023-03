Hoofdofficier draagt beveiliging familie kroongetuige Nabil B. over na reeks fouten

Hoofdofficier van Midden-Nederland Rutger Jeuken is niet langer verantwoordelijk voor de beveiliging van de familie van kroongetuige Nabil B. Hij draagt deze taak over nadat de familie hem heeft laten weten zich niet langer veilig onder hem te voelen.

Dat schrijft Het Parool maandag op basis van een brief van Jeuken aan de familie van de kroongetuige, die ook is ingezien door NU.nl. Ook het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is reden voor het overdragen van de taken door de hoofdofficier van justitie.

Het OVV adviseerde de verantwoordelijkheid voor de beveiliging buiten het OM te plaatsen. "Onder leiding van twee hoofdofficieren zal op korte termijn een transitieprogramma worden opgestart. Hierin zullen mijn taken als gezag over de veiligheidsmaatregelen voor u en uw familie worden overgedragen", schrijft Jeuken. Aan wie de beveiliging zal worden overgedragen is niet duidelijk.

Jeuken reageert hiermee op een brief van een familielid van de kroongetuige. In de brief maakt de briefschrijver duidelijk niet alleen bang te zijn voor het vermeende criminele samenwerkingsverband (de veronderstelde bende van Ridouan Taghi, red.), "maar ook voor u als verantwoordelijke van het OM die verantwoording draagt voor onze veiligheid", verwijzend naar Jeuken.

Broer kroongetuige somt fouten van Jeuken op

Het familielid, wiens identiteit bekend is bij deze redactie, zegt in zijn brief dat hij namens de familie spreekt. In de brief, die door de familie wordt bestempeld als noodkreet, worden een aantal fouten genoemd die Jeuken worden aangerekend.

Een daarvan is het lekken van de naam van de advocaat van de familie van de kroongetuige, Royce de Vries, door het Openbaar Ministerie (OM) aan De Telegraaf. Dat had een "bloedbad" kunnen aanrichten, staat in de brief. Twee maanden na het uitlekken van de naam van Royce, werd zijn vader neergeschoten in Amsterdam.

Ook is de briefschrijver boos dat hij via een artikel van NU.nl moest vernemen dat een verdachte van de moord op De Vries "broer Nabil" gegoogeld had. "Familieleden zijn hier niet over geïnformeerd."

Daarnaast googelde de verdachte de naam van John van den Heuvel. Ook de misdaadjournalist en zijn beveiliging zeiden van niets te weten.