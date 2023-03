Verdachte moord Peter R. de Vries googelde diens beveiliging en 'Nabil B.'

Verdachte Ludgardo S. heeft voorafgaand aan de moordaanslag op Peter R. de Vries gegoogeld op termen als 'Peter R. de Vries beveiliging', 'kroongetuige Nabil B.' en 'John van den Heuvel'. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van NU.nl en RTL Boulevard. Van den Heuvel is er ontstemd over dat hij dit van journalisten moest vernemen.

De zoektermen zijn belangrijk omdat ze mogelijk als bewijs kunnen worden gebruikt. Ze zouden namelijk kunnen aantonen dat De Vries' rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces het motief voor de moord in juli 2021 is geweest. Dat kan tot strafverzwaring leiden.

S. blijkt volgens de recherche al in mei 2021 te hebben gezocht op termen als 'Leidseplein Amsterdam', waar de studio van RTL Boulevard gevestigd is, en 'broer Nabil B.'. Reduan, de broer van de kroongetuige, werd in maart 2018 al doodgeschoten.

De 34-jarige S. werd begin dit jaar aangehouden in zijn woonplaats Tilburg. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij de opdracht heeft gegeven om De Vries te filmen nadat de misdaadjournalist was neergeschoten. Ook zou de verdachte voorverkenningen hebben uitgevoerd in Amsterdam.

Justitie gaat uit van terrorisme

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij was vlak daarvoor te gast in de studio van RTL Boulevard. Hij werd neergeschoten voor de garage waarin zijn auto stond. De Vries overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Beelden van een zwaargewonde De Vries gingen al snel rond op het internet. Het OM denkt dat dit bewust is gedaan om de gemeenschap extra vrees aan aan te jagen en kwalificeert dat als terrorisme.

Verdachten Erickson O. en Gerower M. zijn volgens justitie de mannen die na de aanslag hun telefoon pakten en De Vries filmden. Het filmpje van M. zou uiteindelijk via sociale media zijn gedeeld. Het OM baseert zijn vermoeden dat S. opdracht heeft gegeven voor het filmen op een afgeluisterd gesprek van O. Die zegt daarin dat hij de opdracht van "John" heeft gekregen. Volgens justitie is dat een bijnaam van S.

De drie mannen werden op 1 juli 2021 samen vastgelegd door bewakingscamera's in de Lange Leidsedwarsstraat. Op de beelden is te zien dat de verdachten langs de parkeergarage lopen waar De Vries zijn auto altijd neerzette. De politie noteerde in het dossier dat de verdachten met veel aandacht de garage in keken. In een afgeluisterd gesprek van diezelfde dag zei O. dat hij bezig was met een "observation".

Ook de zoektermen die S. op die eerste dag van juli invoerde zijn opvallend: 'Wat speelt er tussen Peter R. de Vries en kroongetuige Nabil B.' en 'Peter R. de Vries beveiliging'. Een dag voor de aanslag zocht hij op: 'Hoe laat begint Boulevard' en 'broer Nabil B. geliquideerd'. Op 6 juli - de dag van de aanslag - zocht hij opnieuw op 'De Vries', naar vuurwapens en op de naam van Van den Heuvel.

Van den Heuvel wist van niets

De misdaadverslaggever van De Telegraaf moest dit van journalisten vernemen en is daar "not amused" door. Uit navraag bij zijn beveiligingsteam blijkt dat dat er niet van op de hoogte was dat een verdachte van betrokkenheid bij de moord op De Vries ook de naam van Van den Heuvel heeft gegoogeld.

En dit terwijl het stelsel bewaken en beveiligen er juist is om in te schatten of aan zo'n zoekopdracht risico's kleven. Ook zijn beveiligingsteam is niet blij met de gang van zaken, zegt Van den Heuvel, die al vijf jaar zwaarbeveiligd wordt.

Hij noemt de "fout" extra pijnlijk in de week waarin de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een snoeihard rapport presenteerde.

In dat rapport over de beveiliging van Reduan, advocaat Derk Wiersum en De Vries werd duidelijk dat cruciale informatie niet werd gedeeld. "Dat zijn zaken uit het verleden, maar het gaat dus nog steeds niet goed", zegt Van den Heuvel.

OM geeft toe dat het fout is gegaan

Een woordvoerder van het OM geeft toe dat het fout is gegaan. "Het team dat onderzoek doet naar de aanslag op De Vries heeft de informatie wel gedeeld met team van politie dat zich bezighoudt met de dreiging rond John van de Heuvel", zegt de woordvoerder. Maar die eenheid heeft dat weer niet gedeeld met Bewaken en Beveiligen van de politie en het OM.