Advocaten van kroongetuige halen opnieuw hard uit: 'Hoogste baas OM moet weg'

De advocaten van kroongetuige Nabil B. eisen het directe vertrek van Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM). Diens reactie op het woensdag verschenen OVV-rapport laat volgens de raadsmannen zien dat justitie de uitkomsten niet serieus neemt.

De advocaten zijn woedend, omdat Van der Burg aan verschillende media liet weten niet te zullen opstappen. Hij zei onder meer woensdagavond in Nieuwsuur dat justitie "stoïcijns" moet doorgaan met het bestrijden van "het nietsontziende criminele milieu en het meedogenloze geweld".

"We zitten niet in een periode waarin je als baas van een organisatie zegt: ik stop ermee", vindt Van der Burg, die over enkele maanden met pensioen gaat. Hij zag ook geen reden voor het vertrek van andere mensen binnen zijn organisatie.