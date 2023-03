Advocaten kroongetuige na rapport: 'Verantwoordelijken bij OM moeten opstappen'

Delen via E-mail

De advocaten van kroongetuige Nabil B. vinden dat personen binnen het Openbaar Ministerie die fouten hebben gemaakt moeten opstappen. Als die fouten niet waren gemaakt, zou Peter R. de Vries volgens de raadsmannen nog hebben geleefd.

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong reageerden woensdag op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de beveiliging van onder anderen De Vries. De inhoud is volgens hen "nog erger dan voorgesteld".

Schouten en De Jong spreken van een verzameling van gemiste kansen en onbenutte informatie, en een gebrek aan empathie. Ze verwijzen hiermee naar de conclusie van de OVV dat cruciale informatie niet werd gedeeld met het team Bewaken en Beveiligen. Een gevolg daarvan was dat de beveiliging van Reduan B. (de broer van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces), advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist De Vries niet op orde was.