Dit adviseert de OVV om fouten bij persoonsbeveiliging te voorkomen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft woensdag niet alleen een aantal pijnlijke conclusies rond de beveiliging van personen rondom kroongetuige Nabil B. naar buiten gebracht, maar doet ook een aantal aanbevelingen. Wat moet er beter en hoe kunnen de gemaakte fouten in de toekomst worden voorkomen?

Dat stelsel is een verzamelnaam voor teams die ervoor moeten zorgen dat een aanslag op een persoon voorkomen wordt. Dat begint met een dreigingsinschatting. Oftewel: hoeveel gevaar loopt een persoon?

Om een goede dreigingsinschatting te maken, heeft het stelsel Bewaken en Beveiligen informatie nodig. Die kreeg het niet of onvoldoende in het geval van Reduan B., Derk Wiersum en Peter R. de Vries. De OVV stelt voor dat het stelsel toegang krijgt tot informatie van opsporings-, veiligheids- en inlichtingendiensten.

Het delen van dit soort informatie ligt uiterst gevoelig. Want als die in verkeerde handen komt, kunnen onderzoeken mislukken. De OVV adviseert dan ook om opsporing, vervolging en de beveiliging van personen als gelijkwaardige taken te zien bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad.