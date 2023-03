Familie van kroongetuige Nabil B. reageert op rapport: 'Eindelijk erkenning'

"Eindelijk erkenning voor wat ons is overkomen", zegt de familie van Reduan B. in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die concludeerde dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) flinke steken hebben laten vallen bij de beveiliging van B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries.

De mannen waren alle drie betrokken bij het liquidatieproces Marengo. Reduan B. was de broer van kroongetuige Nabil B.

"Het rapport bevestigt wat wij al vanaf het begin weten: het kroongetuigensysteem voldoet niet en brengt onschuldige levens in gevaar. En het Openbaar Ministerie is nalatig geweest aangaande onze veiligheid", schrijft de familie van B. in een verklaring.

"Wij hopen dat de minister in dit rapport aanleiding ziet om ons een oplossing te bieden voor de situatie waar wij ons nog steeds in bevinden. Zodat onze levens enigszins perspectief zullen krijgen", valt er verder te lezen in de verklaring. Wat voor oplossing de familieleden dan zouden willen, maken ze niet duidelijk.

Justitieminister gaat rapport gebruiken voor veranderingen

Minister van Justitie Dilan Yesilgöz gaat de aanbevelingen van de onderzoeksraad gebruiken voor de "verdere hervorming" van het systeem dat bedreigde mensen moet beschermen. Dat laat zij in een eerste reactie op het rapport weten. Uiterlijk eind april zal ze uitgebreider reageren.

“De afschuwelijke moorden op Reduan, Derk Wiersum en Peter R. de Vries staan in ons geheugen gegrift. Nederland werd opgeschrikt door de daden van nietsontziende criminelen", zegt minister Yesilgöz.

Volgens de minister is het belangrijk dat er genoegdoening komt voor de nabestaanden door de daders strafrechtelijk te vervolgen. Daarnaast moet dit onderzoek duidelijkheid geven over de periode in aanloop naar de drie moorden.

In september 2019 is B.'s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Ook bij zijn beveiliging zijn fouten gemaakt. Stijn Franken, de advocaat van de familie, zegt niet op het rapport te reageren.

OM zegt 'lessen te trekken'

Het OM zegt "lessen te trekken" uit rapport. Het "onderschrijft" de aanbevelingen en staat erachter, zegt collegevoorzitter Gerrit van der Burg.

"Terugkijkend, met het rapport in de hand, zijn er indringende lessen te trekken. Onze inspanningen zijn erop gericht het stelsel robuuster en professioneler te maken. De onderzoeksraad geeft ons daar verdere aanknopingspunten voor."

Het OM vindt net als de OVV dat het beveiligingsstelsel niet was ingericht op deze vorm van excessief geweld. Verder vindt het OM het goed om de bewaking nauw te betrekken bij de afweging om een kroongetuige in te zetten. Want zodra je iemand kroongetuige maakt, loopt diegene gevaar.

Daarom moeten er eerst uitgebreidere veiligheidsanalyses worden gemaakt. Soms "kan de deal worden afgeblazen" als de persoon te veel gevaar loopt, zegt het OM.

Royce de Vries: 'Buitengewoon pijnlijk om te lezen'

"Het is heel heftig om te lezen, het doet me meer dan ik aanvankelijk dacht", reageert Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries. "De fouten die zijn gemaakt, hoe het is verlopen. Mijn vader stond iedere keer voor een dichte deur."