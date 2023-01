Nieuwe verdachte in zaak Peter R. de Vries eerder veroordeeld voor fatale overval

Volgens bronnen van de krant is de verdachte Ludgardo S. uit Tilburg. In 2011 zou hij met zijn broer en twee vrienden een winkel in Vlaardingen hebben overvallen. Daarbij kwam een klant om het leven door een afgeketste kogel.

In totaal zijn er acht verdachten in de zaak rondom de moordaanslag. Twee van hen, Kamil E. en Delano G., worden ervan verdacht de moord te hebben uitgevoerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste afgelopen zomer al een levenslange celstraf tegen chauffeur E. en vermeende schutter G., maar kreeg kort daarna nieuwe informatie over de mogelijke opdrachtgevers van de moord. De zaak werd heropend en is op 6 januari hervat.

Misdaadjournalist De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.

De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. In 2018 werd B.'s broer Reduan doodgeschoten en in 2019 B.'s advocaat Derk Wiersum.