Een van de verdachten die de aanslag op Peter R. de Vries zou hebben gefilmd, heeft Ridouan Taghi als opdrachtgever van de moord genoemd. Dat schrijft NRC dinsdag op basis van bronnen met kennis van het dossier.

De verdachte zou volgens de politie de naam van Taghi hebben laten vallen in een afgeluisterd gesprek. Volgens NRC worden er in totaal drie mannen verdacht van het filmen van de aanslag op De Vries.

De misdaadjournalist werd vorig jaar juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Al snel verschenen er beelden van een zwaargewonde De Vries. Hij overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.

Nu blijkt dat de politie al in augustus vorig jaar een van de verdachten van het filmen heeft gehoord, zonder hem te arresteren. NRC schrijft dat deze verdachte begin dit jaar opnieuw is gehoord, waarna er afluisterapparatuur is geplaatst in vermoedelijk een auto.

In een van de afgeluisterde gesprekken wordt gezegd dat de moord bij drie groepen is uitgezet en dat Taghi de opdrachtgever is. Doelwit van de moord zou De Vries zijn.

Vermoeden betrokkenheid Taghi is er al langer

Binnen justitie leeft al langer het idee dat Taghi verantwoordelijk is voor de dood van De Vries. De moord zou alles te maken hebben met de rol van De Vries als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. B. heeft tal van verklaringen afgelegd in het Marengo-proces, waarin Taghi hoofdverdachte is.

De dood van De Vries past in het rijtje van de moord op de broer van de kroongetuige en zijn toenmalige advocaat Derk Wiersum.

Tegen de vermeende uitvoerders van de moord is levenslang geëist. Volgens NRC werkten de uitvoerders en de mannen die De Vries hebben gefilmd samen. Laatstgenoemden wordt verweten dat ze de beelden van de aanslag hebben verspreid met een terroristisch motief, oftewel om mensen angst aan te jagen.

In die zaak staat op 13 oktober een eerste zitting gepland.