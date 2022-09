Een man is in Polen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, laat het Openbaar Ministerie (OM) maandag weten. Het gaat om Krystian M., een dertigjarige man met de Poolse nationaliteit.

De verdachte zou een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding van de aanslag op De Vries. De misdaadverslaggever werd vorig jaar op 6 juli neergeschoten en overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.

De man zou destijds in Rotterdam hebben verbleven. Polen is inmiddels om overlevering van de man gevraagd. Het is onduidelijk hoelang dit gaat duren.

De aanhouding is gedaan in het onderzoek naar de vermeende uitvoerders van de aanslag. De Vries werd vermoedelijk doodgeschoten vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces met Ridouan T. als hoofdverdachte.

De vermeende uitvoerders van de moord werden vrijwel direct na de aanslag aangehouden. Tegen beide mannen is levenslang geëist.

Opnieuw verdachte met Poolse nationaliteit

De man uit Polen is de derde verdachte met een Poolse nationaliteit. Kamil E. wordt door justitie gezien als de chauffeur van de vluchtauto. Ook zou hij De Vries langere tijd in de gaten hebben gehouden.

De in Polen opgepakte M. zou E. en de vermoedelijke schutter Delano G. hebben aangestuurd. M. kon worden aangehouden na verklaringen van een nieuwe getuige, genaamd 'Eddy'.

Op 13 oktober vindt een eerste zitting plaats in het proces tegen de vermeende opdrachtgevers. Naast M. werden twee andere mannen aangehouden, in Spanje en op Curaçao.