De rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries moet mogelijk helemaal worden overgedaan. Dat komt doordat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd en dus vervangen moet worden. Volgens de wet moet het proces dan opnieuw gevoerd worden, tenzij alle partijen vinden dat dit niet hoeft.

Begin november wordt duidelijk of dat zo is. Maar Royce de Vries, de zoon van de overleden misdaadverslaggever, heeft al vernomen dat één van de partijen wil dat het proces opnieuw wordt gedaan.

De Vries' zoon sprak zijn verbazing uit over deze gang van zaken. Hij vroeg zich af waarom de rechtbank niet al een rechter achter de hand had gehouden, omdat de verhuizing al gepland was. Aanvankelijk was het de verwachting dat de zaak tegen die tijd al afgerond zou zijn.

De uitspraak in dit proces werd uitgesteld, nadat een nieuwe getuige zich had gemeld. In de rechtbank van Amsterdam werd de zaak donderdag hervat.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries ruim een half jaar lang is afgeluisterd, terwijl hij vastzat in de gevangenis. In een van die gesprekken spreekt Kamil E. over een derde onbekende persoon die erbij betrokken zou zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) twijfelt aan de betrouwbaarheid van het verhaal.

E. sprak eerder deze strafzaak over een derde onbekende Pool. Het OM zei toen dat deze man uit de lucht was komen vallen. De verklaring was totaal ongeloofwaardig, vond justitie.

Nu blijkt E. ook in afgeluisterde gesprekken over deze persoon te hebben gesproken. Hij zou in de auto hebben gezeten op de dag van de moord. Het OM blijft erbij dat dit ongeloofwaardig is en denkt dat E. dit zei, terwijl hij wist dat hij werd afgeluisterd. Het opnemen van gesprekken van verdachten is niet ongebruikelijk in de gevangenis.

Frustratie bij verdediging neemt toe

Volgens Ayse Çimen, een van E.'s advocaten, is het gesprek wel degelijk relevant. En wat de raadsvrouw met name frustreerde, is dat ze pas sinds kort over deze gesprekken kan beschikken.

Dat heeft alles te maken met de twee aparte onderzoeken naar de moord op De Vries. Eén is gericht op de vermeende uitvoerders E. en Delano G. en in het tweede onderzoek wordt gekeken naar andere betrokkenen. In het tweede onderzoek is E. afgeluisterd en die informatie is nu pas door het onderzoeksteam verstrekt.

In dat onderzoek met de naam Hendon zijn vier verdachten aangehouden, onder wie Krystian M. Hij zou degene zijn die via een telefoon de twee uitvoerders van instructies voorzag. De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten en overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.

Op 3 november gaat de zaak verder.