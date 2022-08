De zaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries wordt donderdag hervat. Eigenlijk was het de bedoeling dat de rechter op 14 juli uitspraak zou doen, maar dat liep anders door een nieuwe getuige. Hoe zit het ook alweer?

De misdaadjournalist overleed vorig jaar op 15 juli. Zijn dood zal niemand snel vergeten, maar het is goed om even te schetsen waar de zaak over gaat. De Vries liep op 6 juli 2021 door Amsterdam en werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Nog binnen het uur konden twee verdachten worden aangehouden. De vermoedelijke schutter Delano G. en Kamil E., die De Vries zou hebben gevolgd en dienstdeed als chauffeur.

Het is belangrijk om te weten dat er twee onderzoeken naar de moord op De Vries lopen. In het onderzoek Iraklia (vandaag) zijn G. en E. de hoofdrolspelers. De rechtbank moet bepalen of zij een levenslange gevangenisstraf of een lagere straf verdienen of juist moeten worden vrijgesproken.

Tegelijkertijd loopt het onderzoek Hendon (deze namen worden willekeurig door een computer gekozen). In dit onderzoek concentreert de politie zich op de opdrachtgevers en andere betrokkenen naast de uitvoerders van de liquidatie. In het onderzoek Hendon zitten drie mensen vast. Eén persoon werd na zijn aanhouding vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.

En nieuwe getuige verklaart over Ridouan T. als opdrachtgever. Deze getuige heeft verklaringen afgelegd in het onderzoek Hendon. Hij zegt dat T. de opdracht heeft gegeven voor de moord op De Vries. Dat zegt de getuige met de gefingeerde naam 'Eddy' van Krystian M. te hebben gehoord. M. is een van de verdachten die vastzit. Hij zou in direct contact hebben gestaan met de uitvoerders van de moord.

Zijn verklaring verduidelijkt de reden voor de moord. Dat heeft aan de ene kant te maken met het motief. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft altijd gezegd ervan uit te gaan dat De Vries is vermoord vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Dat is een van de redenen waarom levenslang is geëist.

Tegelijkertijd vertelde 'Eddy' iets over de mogelijk druk waar de chauffeur onder stond. Als E. niet zou meewerken, zou zijn moeder worden vermoord. Als de rechtbank dit voldoende bewezen acht, dan kan dit van belang zijn voor de strafmaat. Zo kan hij in dat geval een tijdelijke straf en niet levenslang krijgen.

Waarschijnlijk doet de rechter pas in 2023 uitspraak. De rechtbank heeft besloten dat de verklaring van de nieuwe getuige ook gebruikt moet worden in het onderzoek Iraklia. Deze informatie is namelijk ook van belang voor de rechtbank. Daarom kon op 14 juli geen uitspraak worden gedaan en vindt er vandaag een nieuwe zitting plaats. De kans is groot dat de uitspraak pas in 2023 volgt.