Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Ridouan T. vanuit de zwaarst beveiligde gevangenis in Nederland de opdracht voor de moord op Peter R. de Vries heeft gegeven. Het is precies een jaar na het overlijden van de misdaadjournalist een trieste en vooral pijnlijke conclusie.

Dat de beruchtste crimineel van Nederland van de buitenwereld kon worden afgesloten, blijkt een illusie. Nog geen jaar nadat Ridouan T. was vastgezet in dat wat een gesloten bastion had moeten zijn, was hij volgens NRC in staat om een bericht te versturen.

Deze onthulling komt vlak voordat de rechtbank Amsterdam op 11 juli het onderzoek naar de aanslag op De Vries heropent. Er is een nieuwe getuige naar voren getreden en die verklaart dat T. eind april 2021 de opdracht voor de moord heeft gegeven.

De getuige met de gefingeerde naam 'Eddy' verklaart daarnaast over de mogelijke betrokkenheid van Krystian M. De 27-jarige Pool wordt begin juli aangehouden en bij een huiszoeking wordt zijn telefoon in beslag genomen.

Berichten op zijn telefoon wijzen erop dat hij ook betrokken was bij plannen om de ex-zwager van T. te mishandelen. Een saillant detail is dat het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat deze opdracht afkomstig is uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Maffiabaas Imperiale is de ontvanger van het bericht

De verdenking dat Ridouan T. vanuit de gevangenis kon communiceren, komt voort uit een in november 2020 verstuurd bericht. Volgens NRC komt de politie een maand later tot conclusie dat het van T. afkomstig is en is bedoeld voor maffiabaas Raffaele Imperiale.

Het bericht is een van de vele berichten die dankzij de hack van Sky ECC in handen van justitie komen. De aanbieder van versleutelde communicatie is erg populair onder criminelen. Hoewel de meeste berichten pas in 2021 worden ontcijferd, komt dit specifieke bericht met behulp van de FBI bij de Nederlandse politie terecht. Hoe T. het bericht heeft kunnen versturen, is nog altijd onduidelijk.

Als de politie in de loop van 2021 meer berichten van Sky in handen krijgt, wordt duidelijk dat mensen rondom Ridouan T. zo snel mogelijk met hem in contact willen komen. Uit gesprekken die T.'s familieleden met PGP-telefoons voerden, valt af te leiden dat ze Inez Weski hiervoor willen gebruiken.

Er wordt geopperd om de advocaat een USB-stick de EBI te laten binnensmokkelen. Bewijs hiervoor ontbreekt en Weski ontkent dit met klem. Uit berichten valt ook af te leiden dat de mensen rondom Ridouan ontevreden zijn vanwege gebrek aan medewerking van de advocaat. "New lawyer", luidt een bericht. En die komt er.

Advocaat Weski verlaat de EBI na bezoek aan Ridouan T. Advocaat Weski verlaat de EBI na bezoek aan Ridouan T. Foto: ANP

Youssef T. krijgt ondanks alles toegang tot EBI

Strafrechtadvocaat Youssef T. meldt zich in december bij de EBI en zegt dat hij zijn neef wil bijstaan. Omdat er een onderzoek naar mogelijk misbruik van zijn geheimhouderstelefoon loopt, wordt Youssef op dat moment nog geweigerd.

Er worden geen concrete aanwijzingen gevonden dat de telefoon, waarmee vertrouwelijk kan worden gecommuniceerd, tegen de regels in is gebruikt. In maart 2021 mag Youssef dan ook de EBI in.

Kort na zijn entree leest de politie een bericht van Jaouad F., de zoon van Ridouans zus. "Hermano, heb een familielid gevraagd. Die is advocaat", aldus F. Het OM is dan al begonnen met een onderzoek naar Ridouans mogelijkheden om met de buitenwereld te communiceren. Justitie beschikt dan ook al enige tijd over de informatie dat er plannen worden voorbereid om hem te bevrijden.

Hoe het ook zij, het is volgens het OM niet concreet genoeg om Youssef de toegang te weigeren. Als De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam wordt neergeschoten, zijn Ridouan en Youssef vele tientallen contacturen via de telefoon en bezoeken verder.

Aanslag op De Vries als katalysator onderzoek

Het onderzoek wordt vlak na de aanslag op De Vries echt concreet. Een week na het overlijden van de misdaadjournalist geeft een onderzoeksrechter toestemming voor het afluisteren van Youssef en Ridouan. Niet veel later mogen er zelfs beelden worden gemaakt. De uiteindelijke verdenking is dat Youssef hét doorgeefluik naar de buitenwereld is.

Een bericht waarin Ridouan schrijft dat De Vries moet worden vermoord ontbreekt, maar de verdenking van zijn betrokkenheid is wel sterker geworden. Dat heeft alles te maken met een nieuwe getuige, die uit veiligheidsoverwegingen Eddy wordt genoemd.

Eddy trekt halverwege oktober een wijkagent aan de mouw en zegt kennis te hebben over de moord op De Vries. De verklaringen zijn pas onlangs bekendgemaakt, omdat eerst zijn bescherming moest worden afgerond.

In zijn eerste verhoor op een politiebureau in Den Haag vertelt Eddy over Krystian M., die hij als een vriend beschouwt. Hij zegt dat de 27-jarige M. vanaf april 2021 op zoek is geweest naar iemand die een journalist moest gaan doodschieten.

De reden zou De Vries' samenwerking met kroongetuige Nabil B. zijn, aldus Eddy. Eerst hadden ze de broer van de kroongetuige doodgeschoten en nu was de misdaadverslaggever aan de beurt, vervolgt de getuige.

Linkt M. Ridouan aan moord op de Vries?

Verdachte Krystian M. vormt mogelijk een link tussen Ridouan T. en de moord op De Vries. In het onderzoek naar de moord op De Vries (de vertrouwenspersoon van de kroongetuige) wordt M. gezien als degene die op de dag van de aanslag telefonisch contact onderhield met de uitvoerders.

In ontluisterende berichten zou hij de vermeende schutter Delano G. en chauffeur en 'spotter' Kamil E. hebben laten weten dat De Vries hoe dan ook moest worden doodgeschoten.

De Pool zou vaker worden ingeschakeld voor geweldsklussen, zoals de mishandeling van Ridouans voormalige zwager. De opdracht hiervoor komt van de eerder genoemde Jaouad F. Dat is af te leiden uit berichten die zijn aangetroffen op M.'s telefoon.

Vooral de overtuiging van justitie dat Ridouan vanuit de EBI de opdracht voor de mishandeling heeft gegeven, is opvallend. Volgens het OM gaf Youssef de opdracht door aan F. De gedachte dat de opdracht voor de moord op De Vries dezelfde lijn van communicatie heeft gevolgd, is zeker denkbaar.