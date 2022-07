Nieuwe verklaringen die zijn afgelegd over de moord op Peter R. de Vries zijn voor de rechtbank aanleiding om het onderzoek te heropenen. In de zaak waar tweemaal levenslang is geëist, zou 14 juli uitspraak worden gedaan. Onduidelijk is of dit nog steeds doorgaat.

Volgens Het Parool bevatten de nieuwe stukken uitvoerige verklaringen van een onbekende getuige. Deze persoon zou de uitvoerders van de moord op de misdaadjournalist linken aan de organisatie van Ridouan T.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de nieuwe stukken dinsdag aan het dossier toegevoegd. De rechtbank leidt hieruit af dat het onderzoek niet volledig is geweest en wil daarom dat alle procespartijen hier kennis van nemen. Bespreking van de stukken zal gebeuren op 11 juli tijdens een zitting in de rechtbank van Amsterdam.

Afhankelijk van de uitkomst van die gesprekken zal er worden bepaald of er op de geplande datum van 14 juli alsnog uitspraak zal worden gedaan.

Volg dit onderwerp Volgen Volg het laatste nieuws rondom de dood van Peter R. de Vries

Volop ontwikkelingen in onderzoek naar moord

In de afgelopen dagen zijn er volop ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op De Vries. De misdaadjournalist werd vandaag exact een jaar geleden neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Hij overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.

Maandag werd de 27-jarige Krystian M. aangehouden in zijn cel. Volgens justitie is hij de man die vermeend schutter Delano G. en schutter en 'spotter' Kamil E. aanstuurde op de dag dat De Vries werd neergeschoten.

Diezelfde dag werden in Spanje en Curaçao twee mannen aangehouden die De Vries vlak nadat hij was neergeschoten zouden hebben gefilmd. Binnen justitie denkt men dat dit gebeurde om de beelden zo snel mogelijk te verspreiden en de samenleving schrik aan te jagen.