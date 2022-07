Twee mannen die de neergeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries na de aanslag zouden hebben gefilmd, zijn maandag opgepakt, zo meldt Het Parool. De aanhoudingen van de mannen, die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord, wordt dinsdag door het Openbaar Ministerie (OM) bevestigd.

Een 27-jarige man met de Nederlandse nationaliteit is op Curaçao aangehouden. Hij wordt binnenkort overgebracht naar Nederland.

Daarnaast is een 26-jarige Nederlander aangehouden in Spanje. De Spaanse autoriteiten is verzocht de man aan Nederland over te leveren. De overleveringsprocedure zal naar verwachting minimaal enkele weken in beslag nemen.

Direct na het neerschieten van de misdaadjournalist in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam werden via verschillende kanalen beelden verspreid van een gewonde De Vries. Het idee bij justitie is dat het de bedoeling was om de schok in de samenleving te vergroten in de nasleep van de moordaanslag.

De op Curaçao en in Spanje opgepakte mannen zijn de vierde en vijfde verdachte rond de moord op De Vries. Maandag werd Krystian M. in zijn cel aangehouden. De man wordt ervan verdacht de uitvoerders van de moord op afstand te hebben aangestuurd.

OM eist levenslang tegen schutter en chauffeur

Tegen de vermeende uitvoerders van de moord werden vorige maand levenslange gevangenisstraffen geëist. De vermoedelijke schutter Delano G. en chauffeur en 'spotter' Kamil E. horen op 14 juli de uitspraak in die strafzaak. Ondertussen ging het onderzoek naar de opdrachtgevers voor de moord volop door.

Het is morgen een jaar geleden dat De Vries werd neergeschoten. Hij overleed op 15 juli op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.