De man die ervan wordt verdacht Peter R. de Vries te hebben neergeschoten, heeft woensdag zijn stilzwijgen doorbroken. In zijn laatste woord richtte Delano G. zich tot de nabestaanden van de misdaadjournalist en zei ze in alle oprechtheid sterkte te wensen.

De tweede procesdag van de inhoudelijke behandeling stond vooral in het teken van de verdediging. Mochten G. en Kamiel E. door de rechtbank schuldig worden bevonden aan moord, dan is levenslang een veel te hoge straf, betoogden de advocaten van de verdachten.

De advocaten van de 22-jarige G. herhaalden hun ongenoegen over het volledig geanonimiseerde dossier. Het had ze het recht ontnomen om verklaringen te kunnen toetsen en daarmee is er volgens de raadslieden sprake van een oneerlijk proces. Deze fout moest óf hersteld worden óf de rechtbank zou moeten oordelen dat het Openbaar Ministerie (OM) het recht op vervolging had verspeeld.

Hun cliënt had zich tot nu toe altijd op zijn zwijgrecht beroepen. Maar toen de rechtbank hem vroeg of hij gebruik wilde maken van het laatste woord, pakte hij een briefje uit zijn zak. "Ik heb ervoor gekozen om wat te zeggen", zei G. "Wetende dat het wordt ontkracht of als ongeloofwaardig wordt gezien. Ik wil mijn medeleven tonen aan alle nabestaanden en voel wel degelijk met u allen mee. Ik wens u oprecht alle sterkte toe."

Of de familie van De Vries de woorden voor waar aanneemt, is niet duidelijk. Maar dat G. überhaupt wat wilde zeggen, leidde zichtbaar tot verbazing.

Kamiel E. zegt in shock te zijn

De 36-jarige E. zei in shock te zijn toen hij hoorde dat het OM op 7 juni levenslang eiste. Onterecht en zonder bewijs, vond de verdachte. Volgens justitie was het E. die voorverkenningen had uitgevoerd en zo precies de plek wist aan te wijzen waar G. moest wachten om De Vries op 6 juli 2021 neer te schieten.

E. hield vol van niets te hebben geweten en op 6 juli enkel als chauffeur te hebben gediend. "Ik heb geen bloed aan mijn handen", stelde E.

Na de pleidooien van de verdediging te hebben aangehoord, zei het OM bij de strafeis van levenslang te blijven. "De moord op De Vries heeft voor een uniek grote schok gezorgd in onze samenleving", aldus de officier. "Een aanslag op de rechtsstaat waar maar één straf passend voor is."

De rechtbank doet op 14 juli om 10.00 uur uitspraak.