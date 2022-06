Nu het OM beide verdachten aan alle verdenkingen schuldig acht is het de vraag welk straf hier volgens justitie tegenover moet staan. De onderbouwing voor die eis komt nu. De officier noemt drie data en dit zijn de data waarop de broer van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, Reduan B. is vermoord, toenmalig advocaat Derk Wiersum en nu 6 juli, vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. "In eerste instantie is een vader, vriend, bekende, toeverlaat vermoord, maar het verband is niet los te zien van deze zaak."