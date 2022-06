OM: G. is op dit moment 22 jaar en eerder in aanraking geweest met politie en justitie. Er is eerder een rapport over hem opgesteld en daar kwam uit voort dat hij enkel aan zichzelf denkt. Er is geen reden om hem de daad verminderd toe te rekenen. Dit geldt ook voor E. Ook hij is eerder in aanraking gekomen met justitie.