Dan de strafmaat, oftewel de eis van levenslang. Die is volgens de verdediging te hoog mede omdat de mannen niet zouden weten wie Peter R. de Vries was. "Dan moet je wel onder een steen hebben geleefd", is de opmerking van het OM. "Maar er vanuit gaande dat dit toch het geval was, is het de vraag in hoeverre dit uitmaakt. Zijn dood heeft gezorgd voor een uniek grote schok in de samenleving. Dat doet niks af aan andere slachtoffers, maar je kan er niet omheen."