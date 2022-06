Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat de communicatie op de telefoon van beide mannen is, aldus het OM. Want het alternatieve scenario zoals dinsdag geschetst is "totale flauwekul". E. heeft altijd verklaard dat er enkel één man is ingestapt in Rotterdam en dat zou G. zijn. Het OM vermoedt dat E. de Poolse inzittende verzonnen heeft om een verklaring te geven voor de Poolse berichten op de Google Pixel. Justitie gelooft hier niets van.