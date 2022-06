Op het moment dat E. te zien zou op beelden gemaakt op 28 juni in Amsterdam, zegt de man een alibi te hebben. Hij was die avond bij zijn moeder, aldus de verdachte. Hij zei dit te kunnen bewijzen omdat zijn moeder een camera in huis heeft hangen. De SD-kaart van die camera is echter door de politie in beslag genomen en de inhoud daarvan is gewist. Volgens de politie is dit gedaan omdat er een huiszoeking heeft plaatsgevonden in de woning van de moeder van E. en daarop zouden agenten in beeld zijn gekomen. Uit veiligheidsoverwegingen zijn toen de beelden gewist. Volgens E. is daarmee zijn kans ontnomen om te bewijzen dat hij een alibi had.