De advocaten van de twee mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries zullen woensdag in de rechtbank in Amsterdam in hun pleidooien hun standpunt uiteenzetten. Vorige week eiste het Openbaar Ministerie (OM) levenslange celstraffen tegen de 22-jarige Rotterdammer Delano G. en Kamil E. (36) uit Maurik.

Beide verdachten "hebben hun recht op vrijheid verspeeld", aldus het OM. Volgens het OM is G. de schutter en heeft E. hem van en naar Amsterdam gereden en eveneens meerdere voorverkenningen uitgevoerd. G. heeft tot nu toe altijd gezwegen over de beschuldigingen. E. ontkent iedere betrokkenheid bij de moord.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in hartje Amsterdam. De misdaadverslaggever liep van de studio van RTL Boulevard, waar hij net een optreden achter de rug had, naar zijn auto in een parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat toen hij van nabij werd neergeschoten. Hij werd in het hoofd getroffen en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.

Nog geen uur na de aanslag reed de politie de twee verdachten klem bij een afrit van de A4. In de auto werden onder meer het woordwapen en een cryptotelefoon gevonden. Met die telefoon communiceerden de verdachten met de vooralsnog onbekend gebleven opdrachtgever.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze zaak

Een motief voor de moord is niet bekend. Aangenomen wordt dat het te maken heeft met de rol van De Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan T. "Daar heeft het alle schijn van", zei de officier van justitie.

In 2018 werd de broer van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

67 Levenslang geëist tegen verdachten moord op Peter R. de Vries

'Zijn dood heeft heel Nederland geschokt'

"Een beroemde en door velen geliefde misdaadverslaggever met een zeer lange staat van dienst en met een ongekende vastberadenheid is niet meer. Zijn dood heeft heel Nederland geschokt en in diepe rouw gewenteld", aldus de officier bij het uitspreken van de strafeis.

De kinderen van De Vries hielden een emotioneel betoog in de rechtbank, waarbij dochter Kelly de verdachten rechtstreeks aansprak. "Delano, ik kijk naar jou zoals je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achter neerschoot."

De rechtbank is van plan 14 juli uitspraak te doen.