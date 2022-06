Kelly en Royce de Vries, de kinderen van de vorig jaar vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries, hielden dinsdag in de rechtbank van Amsterdam een emotioneel betoog over hun vader. Kelly sprak rechtstreeks tegen de verdachten Delano G. en Kamil E., Royce sprak zijn betoog uit tegen de rechtbank.

"De moord die jullie hebben gepleegd, kostte niet alleen het leven van mijn vader, maar veel meer levens. Onze levens, zijn familie, geliefden, zijn vrienden en zijn collega's die hem voor altijd moeten missen. De nabestaanden van vele kinderenmoorden en verdwijningen die nu niet meer dankzij zijn doorzettingsvermogen kunnen vasthouden aan hoop", zei Kelly.

Ze haalde daarmee haar vaders boek Een moord kost meer levens aan en doelde op de grote gevolgen voor de families van de verdachten. "Jouw zoon, Delano, jouw kinderen, Kamil. Kinderen die geconfronteerd gaan worden met wat jullie hebben gedaan. Ook dat hebben jullie op je geweten. Mijn vader zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan, net als jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was."

Op verzoek keken beide verdachten Kelly en Royce tijdens hun verklaring aan. Royce sprak niet tegen hen, maar tegen de rechtbank. "Aanvankelijk wilde ik me richten tot de verdachten om mijn verdriet en boosheid te uiten of een snaar bij hen te raken. Maar inmiddels weet ik dat dat volkomen zinloos is. Woorden hebben geen enkel effect." Royce vertelde daarom wat voor geweldige man zijn vader voor hem, zijn zus en zijn moeder was. "Hij was er altijd voor ons, hij was onze rots in de branding. We houden van hem tot in de eeuwigheid."

142 Het verschil tussen 30 jaar en levenslang voor moord op Peter R. de Vries

Nabestaanden dienen schadeclaims in

De kinderen en de ex-vrouw van De Vries hebben allen schadeclaims tegen de verdachten ingediend. De beide kinderen claimen onder meer shockschade, omdat zij kort na de aanslag in het ziekenhuis zijn geconfronteerd met hun ernstig gewonde vader. De Vries werd op 6 juli neergeschoten en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.

De partner van De Vries maakt volgende week gebruik van haar spreekrecht. Dat doet ze tijdens de tweede zittingsdag van de strafzaak. Zij had de rechtbank verzocht haar vordering tot schadevergoeding achter gesloten deuren te mogen toelichten, maar de rechtbank wees dat verzoek af.

Later dinsdag komt het Openbaar Ministerie (OM) met de strafeis tegen de twee verdachten.

Volg in ons liveblog het proces tegen de twee verdachten van de moord op De Vries.