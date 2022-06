Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag levenslange gevangenisstraffen geëist tegen Delano G. en Kamil E. voor de moord op Peter R. de Vries. De misdaadjournalist werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Volgens de officieren van justitie is er sprake van "opnieuw een directe aanslag op de rechtsstaat". Dat kan enkel worden afgestraft met de zwaarste straf die Nederland kent, stelt het OM.

In de rechtbank van Amsterdam werden beelden getoond van het moment dat De Vries werd neergeschoten. Een man benadert de misdaadjournalist van achteren terwijl die op weg is naar zijn auto. De Vries heeft even daarvoor de studio van RTL Boulevard verlaten. Vlak voor de parkeergarage wordt hij getroffen in zijn hoofd en heup.

Het OM kent geen twijfel dat het de 22-jarige G. is die De Vries heeft neergeschoten. Bewijs hiervoor ziet ze in camerabeelden waarop G. vlak voor en al vluchtend na de moord te zien zou zijn. Kleding die hij droeg op het moment van het incident is teruggevonden in de auto waarin hij nog geen drie kwartier na de moord is staande gehouden.

In datzelfde voertuig lag het moordwapen met daarop zijn DNA. Daarnaast had G. schotresten op zijn handen. In de auto werd ook een telefoon gevonden, met ontluisterende berichten die afkomstig zouden zijn van G. Zo schreef hij De Vries "solo te doen", gevolgd door "I love this". Na de moord werd al lachend geschreven dat de misdaadjournalist zeker dood is.

E. volgens OM net zo schuldig aan dood De Vries

Medeverdachte E. is volgens het OM net zo schuldig aan de dood van De Vries. Ook hij is volgens justitie te zien op beelden. Zo is te zien dat hij de misdaadjournalist tot tweemaal toe (op 23 en 28 juni) vanaf de RTL Boulevard-studio naar de parkeergarage volgt. Op 6 juli reed hij G. naar Amsterdam. E. liet hem de omgeving zien en de plek waar hij De Vries moest opwachten, aldus de officier van justitie.

Dat E. verklaart volstrekt onwetend te zijn geweest en enkel als chauffeur te hebben gediend, "raakt de waarheid bepaald niet", zegt de officier. "Het staat haaks op alle getoonde bewijsmiddelen."

En daarmee komt het OM tot de conclusie dat beide verdachten "heel goed wisten wíé zij gingen vermoorden en wát de rol van dit beoogde slachtoffer was in onze maatschappij".

Volgens OM cruciaal punt bereikt

Er lijkt een cruciaal punt bereikt te zijn waarop duidelijk wordt dat dit soort moorden niet voorkomen kan worden met het opleggen van lange tijdelijke gevangenisstraffen, zo betoogt het OM.

"Het feit is zo buitengewoon ernstig en de optelsom van eerdere aanslagen op onze rechtsstaat is zo volstrekt onaanvaardbaar, dat in deze zaak met geen mogelijkheid kan worden volstaan met het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf", sluit de officier af.

De zaak gaat op 15 juni verder. De rechtbank doet op 14 juli uitspraak.