Er zijn ook beelden gemaakt waarop E. te zien is in Amsterdam. Hij bevestigt dat hij de man is die op de beelden te zien is. Dit gaat dus om beelden van 23 juni. De rechtbank vraagt of het klopt dat E. een trui draagt met tekst Pitbull Sport. De man bevestigt dat. Die trui is later ook gevonden in de auto waarin de verdachten na de moord zijn aangehouden.