We gaan langzaam naar het einde van de feitenbehandeling als het gaat om de moord. Resumerend is duidelijk dat er dankzij de camerabeelden en alle sporen in de auto veel bewijs is. Binnen een uur na het neerschieten van De Vries zijn de mannen op de A4 ter hoogte van Leidschendam aangehouden. E. verklaart ook dat hij op 6 juli naar Amsterdam is gereden en dat G. bij hem in de auto zat. Nieuw is de verklaring over een Pool die ook in de auto zat. Hier is nog weinig over duidelijk, los van de verklaring dat deze man op een bepaald moment is uitgestapt in Amsterdam.