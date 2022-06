"Voorzitter, mijn vader heeft een afscheidsbrief gericht aan mijn moeder. Voor als het einde plotseling en onverwacht zou komen en hij zelf geen afscheid van ons kon nemen, zoals ook is gebeurd. Wat er precies in de brief staat, willen wij niet met het grote publiek delen, maar het is een brief die wij herlezen en koesteren en die bewijst dat het geschreven woord waardevoller is dan het gesproken woord. Uit de brief wil ik hier één ding wel naar voren halen en dat is dat mijn vader schreef dat hij onvoorwaardelijk van ons heeft gehouden. Dat is iets wat wij altijd gevoeld en geweten hebben en wat mijn vader in alles heeft laten blijken. Die onvoorwaardelijke liefde van ons vóór hem zullen we altijd bij ons dragen. Wij houden van hem tot in de eeuwigheid."