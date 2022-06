We komen nu bij de telefoon, een Google Pixel, die is gevonden in de auto waarin de verdachten na de moord op De Vries zijn aangehouden. Die telefoon is gekraakt en op het toestel zijn berichten gevonden waarin de voorgenomen moord op De Vries wordt besproken. Er wordt zowel in het Pools als in het Nederlands gesproken. G. zwijgt en E. zegt deze telefoon nooit in handen te hebben gehad. Van G. is er DNA op het toestel aangetroffen, maar de man zelf blijft zwijgen.