Vanaf dinsdag staan in de rechtbank van Amsterdam twee mannen terecht voor het doden van Peter R. de Vries. In juli vorig jaar werd de misdaadjournalist in Amsterdam neergeschoten. Hij overleed ruim een week later aan zijn verwondingen.

Volg dit onderwerp Volgen Volg het laatste nieuws rondom de dood van Peter R. de Vries

Hij moet de wandeling ontelbare keren hebben gemaakt. Via de achteruitingang van de studio van RTL Boulevard rechtsaf de Lange Leidsedwarsstraat in. Dan alleen nog rechtdoor tot de garage opdoemde waarin hij zijn auto had staan. 6 juli was de laatste keer.

De Vries had op deze dinsdagavond aan de desk van het televisieprogramma zijn visie gegeven. Deze rol vervulde hij vaak. Niet alleen aan de tafel van RTL Boulevard, maar ook bij veel talkshows was hij een graag geziene gast. Iemand met scherpe meningen doet het goed op televisie.

Zijn kritische houding en vasthoudendheid maakten hem ook aantrekkelijk in andere functies en zorgden ervoor dat hij meerdere petten ophad. Ruim een jaar daarvoor was hij in contact gekomen met de kroongetuige in het Marengo-proces. Kroongetuige Nabil B. was niet langer tevreden over zijn toenmalige advocaat en benaderde De Vries die instemde met een rol als vertrouwenspersoon. Dit deed hij eerder voor de zussen Holleeder in het proces tegen hun broer Willem.

Peter Schouten, een goede vriend van De Vries, werd de advocaat van B. Later voegde raadsman Onno de Jong zich bij het verdedigingsteam. Hun rollen waren niet zonder gevaar. Toen De Vries en Schouten het bijstaan van de kroongetuige op een persconferentie wereldkundig maakten, waren B.'s broer Reduan en toenmalige advocaat Derk Wiersum al vermoord.

Voorsorterend op de vraag De Vries vroeg zich hardop af wie hij zou zijn als hij - een misdaadjournalist met veertig jaar ervaring - nu om veiligheidsredenen een stap opzij zou doen? "Dan kan ik mezelf niet recht in de spiegel aankijken", voegde De Vries eraan toe op de persconferentie van 4 juni 2020.

Moment waarop Schouten en De Vries samenwerking met Nabil B. aankondigen Moment waarop Schouten en De Vries samenwerking met Nabil B. aankondigen Foto: ANP

Gesprekken over beveiliging verliepen moeizaam

Een jaar later was hij even voor 19.30 uur op weg naar zijn auto. Omstandigheden zorgden ervoor dat hij dit alleen deed. Persoonsbeveiliging wilde hij niet, omdat het zijn werk als misdaadjournalist onmogelijk zou maken en zijn leven te veel zou beïnvloeden.

Gesprekken met het Openbaar Ministerie (OM) over welke vorm van beveiliging dan wel mogelijk was, verliepen stroef. De officier van justitie met wie De Vries over persoonsbeveiliging sprak, was ook de man die verantwoordelijk was voor de veiligheid van Nabil B. en zijn familie. Een situatie waar de kroongetuige niet tevreden mee was.

Dat werd de officier van justitie ook meerdere malen duidelijk gemaakt door vertrouwenspersoon De Vries. Het zorgde voor frictie als de gesprekken over zijn eigen veiligheid gingen. Toen De Vries op 6 juli aan zijn laatste wandeling begon, was er nog steeds geen oplossing.

Link tussen verdachte en bende van Ridouan T.

Even verderop in de Lange Leidsedwarsstraat zat Delano G. op een trapje op hem te wachten. Dat is in ieder geval het sterke vermoeden van het OM, dat dit met het nodige bewijs kan onderbouwen. G. was op dat moment 21 en als rapper Demper ooit te horen op hiphopplatform 101Barz.

Volgens De Telegraaf is de man uit Tiel een neef van Jaouad W. Die is op zijn beurt veroordeeld voor het voorbereiden van liquidaties na de vondst van een enorme wapenopslag in Nieuwegein. Wapens waarvan justitie zegt dat deze toebehoren aan Ridouan T. Het onderzoek naar wie de opdracht voor de moord op De Vries heeft gegeven en of T. daarin een rol heeft gespeeld, is in volle gang.

G. kende de wandeling van De Vries. Het is hem duidelijk gemaakt door medeverdachte Kamil E. die meerdere voorverkenningen zou hebben gemaakt. Zo is de 35-jarige E. uit Maurik op 28 juni 2021 op camera vastgelegd al starend naar de ingang van de garage waar De Vries zojuist naar binnen was gegaan. E. ontkent de persoon op de beelden te zijn.

Bloemen herinneren aan de plek waar De Vries is neergeschoten Bloemen herinneren aan de plek waar De Vries is neergeschoten Foto: ANP

Gekraakte telefoon levert een schat aan bewijs

Op 6 juli kwamen de verdachten samen in beeld in de Lange Leidsedwarsstraat. Het is momenten voor de moord. Wat hier gaande was, wordt volgens justitie duidelijk uit berichten die zijn aangetroffen op een gekraakte telefoon: de mannen bereidden de moord op De Vries voor inclusief een vluchtplan.

Het toestel is gevonden in de vluchtauto waarin beide mannen na de moord zijn aangehouden. Binnen een uur na de liquidatie zijn ze staande gehouden op de A4 bij Leidschendam.

Naar de telefoon zijn meerdere foto's gestuurd van de misdaadjournalist, waaronder livebeelden van toen De Vries op 6 juli in de studio van RTL Boulevard stond. "Deze hond moet je hebben", is de begeleidende tekst van een persoon waarvan de identiteit nog niet is vastgesteld.

In het dossier wordt deze persoon aangeduid als NN-4229. De berichten laten zien dat diegene beide mannen duidelijk instrueerde: "Doe je werk goed", "volg hem", "gelijk knallen."

"Ik finish dit", was een van de antwoorden van G. vlak voordat hij die dinsdagavond plaatsnam op het trapje in de buurt van de garage. Verscholen onder een pet en in een camouflagejas wachtte hij tot De Vries was gepasseerd.

Camera's van een van de restaurants in de Lange Leidsedwarsstraat hebben de laatste wandeling van De Vries vastgelegd. Wetende wat hem stond te wachten, is het confronterend om te kijken naar de beelden van de 65-jarige misdaadverslaggever starend naar zijn telefoon. Als hij uit zicht is verdwenen, klinken de schoten. Pijnlijk is de herinnering op WhatsApp: laatst gezien om 19.28 uur. Op 15 juli overlijdt hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.