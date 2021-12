De rechtbank in Amsterdam heeft een verzoek tot het horen van een informant als getuige in het strafrechtelijk onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries donderdag afgewezen. Het verzoek was ingediend door de advocaten van Kamil E. (35), een van de twee verdachten in de zaak.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.

De betrokken informant zou het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie informatie hebben gegeven over de opdrachtgever en de uitvoerders van de moord. E. zou van niets hebben geweten, aldus de informant.

E. zou voorverkenningen hebben uitgevoerd en de vluchtauto hebben bestuurd. Hij werd kort na de moord aangehouden op de A4, met de vermoedelijke schutter Delano G. (22) naast zich.

Het Openbaar Ministerie had zich verzet tegen het gevraagde getuigenverhoor, omdat de informant afgeschermd moet worden. De rechtbank gaat daarin mee. Bovendien tekent de rechter aan dat niet kan worden geoordeeld over de betrouwbaarheid van de informant.

De volgende zitting in de zaak is op 3 maart.