De in juli vermoorde Peter R. de Vries wilde geen persoonsbeveiliging, maar had wel andere vormen van overheidsbeveiliging gewild. De communicatie daarover verliep echter heel moeizaam. Dat heeft Royce de Vries, de zoon van de overleden misdaadverslaggever, zondag gezegd in Nieuwsuur.

"Daar zijn gesprekken over gevoerd en dat is ook niet altijd goed gegaan", zegt Royce de Vries over de beveiliging die Peter R. de Vries was aangeboden. "Het was bijvoorbeeld wel een patroon dat mails niet goed beantwoord werden of dat er in een heel laat stadium over zijn veiligheid contact met hem werd opgenomen. Terwijl hem bijvoorbeeld was toegezegd dat nog dezelfde dag werd gebeld, werd er uiteindelijk pas na drie weken gebeld. Dus dat ging gewoon allemaal heel moeizaam. De communicatie was gewoon niet optimaal."

Royce de Vries reageerde in Nieuwsuur op een niet eerder uitgezonden interview met zijn vader, dat Nieuwsuur in februari opnam en waarvan zondag een paar fragmenten werden uitgezonden. Peter R. de Vries spreekt in het interview over de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, en de rol van de overheid in zijn bescherming.

Peter R. de Vries zei niet te weten of Wiersum persoonsbeveiliging had geweigerd, maar stelde dat er ook "andersoortige beveiliging" bestaat. En dat "met camera's en alle techniek die er vandaag de dag is, natuurlijk een soort van cordon" om hem heen gelegd had kunnen worden. En dat geldt ook voor de vermoorde broer van de kroongetuige, aldus Peter R. de Vries. "Dat is in mijn optiek niet of onvoldoende gebeurd."

Onafhankelijk onderzoek

Over de moord op Wiersum zei Peter R. de Vries in het interview ook dat dit iets was "wat je kon zien aankomen. Er was al gewaarschuwd. De broer van de kroongetuige was al doodgeschoten. Er was al een bloedbad aangericht in Nederland bij andere mensen die op een of andere manier direct of zijdelings een rol speelden in deze affaire." Dat er nooit onderzoek is gedaan naar de rol van de overheid in de zaak, komt mogelijk "doordat er veel mensen zijn die er belang bij hebben dat de waarheid op dat punt niet helemaal aan het licht komt en dat men elkaar de hand boven het hoofd houdt. Omdat het aantal fouten dat gemaakt is misschien wel groot en heftig is", zei Peter R. de Vries.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) doet momenteel onderzoek naar de beveiliging van Peter R. De Vries. Op verzoek van onder meer de familie van Peter R. de Vries werd dit onderzoek breder getrokken en wordt ook de beveiligingssituatie van de broer van de kroongetuige en van Derk Wiersum meegenomen.