Peter R. de Vries werd volgens het Openbaar Ministerie (OM) in de periode voor de moordaanslag op 6 juli in de gaten gehouden, zo is maandag naar voren gebracht in de rechtbank van Amsterdam.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over de moord op Peter R. de Vries.

Dit zou blijken uit camerabeelden waarop de 35-jarige verdachte Kamil E. te zien is. Daarnaast komt het naar voren uit diens telefoongegevens over de periode van 21 tot en met 27 juni. Op de dag van het neerschieten van De Vries zou E. als chauffeur hebben gefungeerd.

De misdaadverslaggever overleed uiteindelijk op 15 juli aan zijn verwondingen. Het OM herhaalde maandag dat het er alle schijn van heeft dat De Vries is doodgeschoten vanwege zijn werkzaamheden voor kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B.

Volgens de officier van justitie is E. op beelden van 23 juni aan het einde van de middag in de buurt van het Leidseplein te zien. "Het tijdstip en de bewegingen passen bij die van De Vries", aldus het OM. De journalist verscheen die dag ook in de studio van RTL Boulevard.

E. bevestigt op 23 juni in Amsterdam te zijn geweest, maar zegt dat er geen sprake was van een zogenaamde voorverkenning. Volgens het OM is E. ook te zien op beelden van 28 juni, maar dat ontkent de verdachte ten stelligste.

Op die beelden van 28 juni is te zien dat iemand De Vries in Amsterdam volgt en een blik werpt in de parkeergarage waar de misdaadverslaggever altijd zijn auto zette.

SD-kaart met bewijs zou zijn gewist

E. stelt dat hij die persoon niet kan zijn omdat hij op 28 juni bij zijn moeder in Tiel was. Hij zegt dat hij dit ook kon bewijzen aangezien er beelden van zijn bezoek zijn gemaakt. Deze beelden stonden op een SD-kaart.

Die kaart is beslag genomen door de politie, maar vervolgens zou de inhoud gewist zijn. De reden hiervoor is onbekend en mogelijk zal het OM hier later op de dag nog op reageren.

Volgens de advocaten van E. ontbreekt ieder bewijs dat hun cliënt op de hoogte was van de moordplannen en zou hij daarom voorlopig moeten worden vrijgelaten. De beslissing volgt later.

Delano G. was maandag niet aanwezig. Het OM gaat ervan uit dat hij de schutter is. Zo is onder andere zijn DNA op het moordwapen aangetroffen.