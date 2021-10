Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen enkele twijfel dat Delano G. en Kamil E. verantwoordelijk zijn voor de moord op Peter R. de Vries. Dat is maandag duidelijk geworden op de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam. Het onderzoek is vrijwel afgerond.

Volgens de officieren van justitie zijn de bewijzen talrijk. G. wordt gezien als de schutter en E. als de bestuurder van de vluchtauto. Van G. is DNA aangetroffen op het vermoedelijke moordwapen. Daarnaast zijn schotresten op zijn handen aangetroffen.

Ook bij E. zijn schotresten aangetroffen. Verder is hij te zien op camerabeelden van 28 juni, als hij volgens het OM een voorverkenning aan het uitvoeren is. Op de beelden zou te zien zijn hoe hij tot driemaal toe de garage inkijkt waar De Vries is ingelopen om zijn auto op te halen.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De misdaadverslaggever was op weg naar zijn auto na afloop van een uitzending van RTL Boulevard.

OM: De Vries gedood vanwege werk voor Nabil B.

De Vries overleed ruim een week later op 15 juli aan zijn verwondingen. Volgens justitie heeft het er alle schijn van dat de moord op De Vries te maken heeft met zijn werkzaamheden als vertrouwenspersoon voor de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B.

G. doet er volledig het zwijgen toe, terwijl E. op zitting zei dat hij niks wist van welk moordplan dan ook. Hij verklaarde dat hem was gevraagd iemand op 6 juli in Rotterdam op te halen en die persoon naar Amsterdam te brengen.