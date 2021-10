Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er veel bewijs dat Delano G. en Kamil E. verantwoordelijk zijn voor de moord op Peter R. de Vries in juli van dit jaar. Dat bevestigde justitie maandag tijdens de eerste inleidende zitting van de zaak in Amsterdam. Het onderzoek is vrijwel afgerond.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over de rechtszaak rond de moord op Peter R. de Vries.

G. wordt gezien als de schutter en E. als de bestuurder van de vluchtauto. DNA van G. is aangetroffen op het moordwapen. Daarnaast zijn schotresten op zijn handen aangetroffen.

Ook bij E. zijn schotresten aangetroffen. Verder is hij te zien op camerabeelden van 28 juni. Volgens het OM was hij toen bezig met een verkenning. Uit de beelden zou blijken dat hij drie keer in de garage keek waar De Vries zijn auto ophaalde.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De misdaadverslaggever was op weg naar zijn auto na afloop van een uitzending van RTL Boulevard.

Binnen een uur na het schietincident werden de twee verdachten aangehouden. In de vluchtauto werd zowel het moordwapen als een ander vuurwapen aangetroffen. Ook lag in het voertuig kleding die overeenkomt met wat de schutter droeg.

De Vries volgens OM gedood vanwege werk voor Nabil B.

De Vries overleed ruim een week later aan zijn verwondingen. Volgens justitie heeft het er alle schijn van dat de moord te maken heeft met De Vries' werkzaamheden als vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces.

G. zwijgt, terwijl E. tijdens de zitting zei dat hij niets van een moordplan wist. Hij verklaarde dat hem was gevraagd de medeverdachte op 6 juli in Rotterdam op te halen en diegene naar Amsterdam te brengen.

Eenmaal aangekomen in de hoofdstad reed hij enkele rondjes, omdat hij geen geschikte parkeerplek kon vinden. Toen hij aan het rondrijden was, zag hij G. richting de auto rennen en heeft hij hem laten instappen. Volgens E. had hij geen enkel idee wat er vlak daarvoor was gebeurd.

Ayse Çimen, de advocaat van E., spreekt tegen dat haar cliënt is te zien op beelden van 28 juni. Hij zegt zelf die avond thuis te zijn geweest.

Ronald van der Horst, advocaat van G., hekelt de anonimiteit van vrijwel iedereen in het dossier en spreekt van een "spookproces". Volgens de raadsman zijn alle getuigen, deskundigen, agenten en medewerkers van het OM geanonimiseerd. Van der Horst vraagt zich hardop af hoe hij dan al deze verklaringen moet toetsen op betrouwbaarheid.

De volgende inleidende zitting staat gepland voor 6 december en de inhoudelijke behandeling in mei of juni van volgend jaar.