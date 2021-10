De eerste inleidende zitting in het strafproces tegen twee verdachten van het doodschieten van Peter R. de Vries vindt maandag plaats. Wat weten we over de moord op de misdaadverslaggever in juli van dit jaar?

De Vries werd op 6 juli neergeschoten toen hij op weg was naar zijn auto. Hij schoof vele malen aan als journalist in RTL Boulevard om misdaadzaken te duiden en zo ook die zesde juli.

Na de uitzending liep hij door de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam terug naar zijn auto, die even verderop in de garage geparkeerd stond. Tijdens deze wandeling werd hij neergeschoten. Op 15 juli overleed hij aan zijn verwondingen.

De verdachten konden al snel worden opgepakt dankzij het ANPR-systeem. Het Automatic Number Plate Recognition-systeem is een middel waarmee de politie een seintje krijgt als een bepaald nummerbord door een camera herkend wordt.

Deze camera's hangen boven en langs snelwegen door heel Nederland. Dankzij het systeem kon de vluchtauto, een Renault Kadjar, binnen een uur na het schietincident staande worden gehouden bij Leidschendam.

In die auto bevonden zich de twee mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor de moord op De Vries. Het gaat om de 35-jarige Kamil E. en de inmiddels 22-jarige Delano G. Laatstgenoemde wordt door het Openbaar Ministerie (OM) beschouwd als de schutter en E. als bestuurder van de vluchtauto.

De politie is ook nog op zoek naar twee mannen die De Vries zouden hebben gefilmd toen hij zwaargewond op de grond lag. Er is het vermoeden dat die beelden doelbewust werden verspreid om schrik aan te jagen.

De Vries liep op 6 juli alleen naar zijn auto en dat riep de vraag op of hij niet beter beveiligd had moeten worden. Een groot deel van de personen die een rol spelen in het Marengo-proces, met Ridouan T. als hoofdverdachte, wordt streng beveiligd.

Dit gold echter niet voor de Vries. Hij wilde deze zwaarste vorm van persoonsbeveiliging zelf niet. De Vries vond dat dit zijn leven te veel zou beïnvloeden en zijn werk als journalist erg lastig zou maken. Hij was als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. wel in gesprek over een lichtere vorm van beveiliging.

Op dit moment loopt er een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar eventuele fouten bij de beveiliging van De Vries

De naam van Ridouan T. werd al snel genoemd in relatie tot de moord op De Vries. Voorzitter Gerrit van der Burg van het College van procureurs-generaal van het OM zei vlak na het overlijden van de misdaadverslaggever dat het aannemelijk is dat De Vries is doodgeschoten vanwege zijn rol in het Marengo-proces.

De moord op De Vries past ook in het rijtje van de moord op de broer van de kroongetuige in 2018 en die op de toenmalige raadsman van Nabil B., Derk Wiersum, in 2019.

Daarnaast is er ook een link met de criminele organisatie van T. in de persoon van Delano G. Hij is een neef van Jaoud W., die eerder is veroordeeld in het 26koper-onderzoek vanwege het voorbereiden van liquidaties. De groep mannen om wie dat proces draaide, onder wie W., wordt door justitie beschouwd als een van de moordcommando's van T.

Ridouan T. wordt echter (nog) niet vervolgd voor de moord op De Vries. Ook uit het onderzoek naar zijn neef Youssef T., die optrad als advocaat voor Ridouan, is nog niet gebleken dat de hoofdverdachte van het Marengo-proces betrokken was bij de moord op De Vries.