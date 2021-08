De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) neemt het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries over en verbreedt dit door ook te kijken naar de veiligheidssituatie van de doodgeschoten broer van kroongetuige Nabil B. en diens voormalige advocaat Derk Wiersum. Demissionair minister Ferd Grapperhaus geeft hiermee toe aan de kritiek die was ontstaan.

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong, met wie De Vries het verdedigingsteam vormde, twijfelden aan de onpartijdigheid van beoogd onderzoeksleider Tjibbe Joustra. Hij is namelijk voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, voorloper van de NCTV, die juist onderwerp van onderzoek is.

Na gesprekken met de raadslieden, nabestaanden van De Vries betrokkenen en deskundigen heeft Grapperhaus besloten het onderzoek aan de OVV over te laten, hoewel de minister zelf zegt niet aan de onpartijdigheid van Joustra te twijfelen.

Tegelijkertijd wordt het onderzoek verbreed door ook te kijken naar de doodgeschoten Reduan B. in 2018 en Wiersum in 2019. Ook in deze twee zaken was er veel kritiek op het gebrek aan beveiliging en mogelijke onderschatting van de dreiging.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in Amsterdam en overleed op 15 juli aan zijn verwondingen. Hoewel de OVV zelf de onderzoeksvraag mag bepalen, is het de bedoeling dat er lessen worden getrokken uit deze voorvallen.

Kinderen Royce en Kelly de Vries zeggen tegen RTL Boulevard dat de familie niet bereid was mee te werken aan een onderzoek dat zich uitsluitend richtte op de veiligheidssituatie van Peter R. de Vries. "Niet alleen mijn vader is vermoord, maar er zijn ook twee andere onschuldige mensen vermoord", aldus de nabestaanden.

Advocaten drongen aan op betere beveiliging

Schouten en De Jong zeggen meerdere keren te hebben aangedrongen op betere beveiliging van De Vries. Ze verwijten het ministerie van Justitie en Veiligheid naïviteit als het gaat om de bestrijding van zware criminaliteit en het beveiligen van een kroongetuige. Ook de beveiliging van andere betrokkenen rondom het Marengo-proces zou onvoldoende zijn.

De stap van Grapperhaus volgt op een besluit maandag van een meerderheid van de Tweede Kamer om eerst een debat te voeren met de demissionair minister over invulling van het onderzoek. Of dit debat nog nodig is na het overdragen van het onderzoek, is niet duidelijk.