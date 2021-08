De eerste inleidende zitting in de rechtszaak die draait om de moord op Peter R. de Vries is op 18 oktober. Dat bevestigt de rechtbank in Amsterdam desgevraagd. Twee mannen zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van de misdaadverslaggever in juli van dit jaar.

De vermeende schutter Delano G. zal worden bijgestaan door advocaat Ronald van der Horst. Dat bevestigt de advocaat desgevraagd aan NU.nl. De raadsman wil verder geen commentaar geven.

G. en medeverdachte Kamil E. werden op 6 juli, niet lang na de aanslag op De Vries in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, aangehouden op de A4. De Vries overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.

Of de mannen verklaringen hebben afgelegd, is niet duidelijk. De twee verdachten zaten lange tijd in volledige beperking, maar een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) laat aan deze site weten dat dat niet meer het geval is. Wie de advocaat van E. is, is niet duidelijk.

Motief gezocht in rol van De Vries als vertrouwenspersoon

Het motief voor de moord op De Vries is nog niet duidelijk, maar het lijkt te maken te hebben met zijn rol als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces.

Het OM kijkt voor wat betreft de opdracht voor de moord naar de mogelijke rol van Ridouan T. (de hoofdverdachte in het Marengo-proces) en zijn criminele organisatie.

Onderzoek naar beveiliging De Vries

Onlangs werd bekendgemaakt dat er onderzoek wordt verricht naar de beveiliging van De Vries en welke informatie hierover bekend was en op welk moment bij welke instantie bekend en in hoeverre er iets met die informatie is gedaan.

Dit leidde tot scepsis bij B.'s advocaten Onno de Jong en Peter van Schouten, omdat het onderzoek wordt geleid door voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV) Tjibbe Joustra. De NCTV is juist een van de partijen die wordt onderzocht.

"We willen dat de commissie zonder aanzien des persoons onderzoek doet. Als er sprake is van falen dienen de betrokkenen ter verantwoording worden geroepen", lichtte De Jong eerder toe . Met Joustra als voorzitter hebben de advocaten daar geen vertrouwen in.