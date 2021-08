Peter Schouten en Onno de Jong, advocaten van kroongetuige Nabil B., noemen het ministerie van Justitie en Veiligheid naïef in de bestrijding van zware criminaliteit en het beveiligen van een kroongetuige. Ze vinden dat de overheid laks is geweest in de beveiliging van betrokkenen rondom het Marengo-proces.

Dat zeiden de advocaten donderdag tijdens een persconferentie, die een escalatie in hun conflict met Justitie over onderzoek naar de moorden rond het Marengo-proces vormde.

De overheid deed volgens Schouten en De Jong "laatdunkend" over kroongetuige Nabil B. en de rol van zijn advocaten. "De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.) is op een groot aantal punten laks geweest op het gebied van de beveiliging van alle betrokkenen", aldus Schouten.

"Men beseft nu dat er fouten zijn gemaakt die lastig uit te leggen zijn. De hoop is dat er een sluier overheen kan worden gelegd door dat (onderzoek, red.) niet onafhankelijk te doen", zegt hij.

Onder meer de aanstelling van Tjibbe Joustra, voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, stuit de advocaten tegen de borst.

"We willen dat de commissie zonder aanziens des persoons onderzoek doet. Als er sprake is van falen dienen de betrokkenen ter verantwoording worden geroepen", lichtte De Jong toe. Met Joustra als voorzitter hebben de advocaten daar geen vertrouwen in.

Ministerie en advocaten bereiken geen akkoord

Schouten en De Jong gaven de persconferentie, die door veel media rechtstreeks werd uitgezonden, na afloop van een klaarblijkelijk niet naar tevredenheid verlopen gesprek met Dick Schoof, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dat gesprek ging over het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries, die adviseur was van Nabil B.

Advocaten willen onafhankelijke voorzitter

De advocaten willen dat de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B. (in 2018), zijn toenmalig advocaat Derk Wiersum (2019) en Peter R. de Vries (in juli van dit jaar) gezamenlijk worden onderzocht en er moet volgens hen een onafhankelijke voorzitter van de onderzoekscommissie komen.

Die onafhankelijke voorzitter zou volgens Schouten en De Jong een hoogleraar - van wie ze de naam uit veiligheidsoverwegingen vooralsnog niet noemen - moeten worden, maar daar wilde het ministerie volgens beide advocaten niet aan. Wel kon de hoogleraar worden toegevoegd aan het onderzoeksteam.

Het ministerie wilde ook niet voldoen aan de wens van beide advocaten om alle moorden in het Marengo-proces in één onderzoek te onderzoeken. Daarop zijn de advocaten en secretaris-generaal Schoof uit elkaar gegaan.

Volgens Schouten gaat de minister nu nadenken hoe het onderzoeksproces moet worden vervolgd. Schouten verwacht dat Grapperhaus binnen een week een reactie geeft.

Ministerie heeft alle vertrouwen in onafhankelijkheid Joustra

Het ministerie laat in een verklaring weten vertrouwen te hebben in de onafhankelijkheid en kritische opstelling van Joustra. "De heer Joustra heeft ruime ervaring met het doen van onafhankelijke onderzoeken en beschikt over de juiste kennis en expertise", aldus het departement. De advocaten zouden direct het aanbod hebben gekregen om voorafgaand aan het onderzoek met Joustra in gesprek te gaan.