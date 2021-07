De politie zou er rekening mee houden dat twee mannen na de aanslag op Peter R. de Vries klaarstonden om zijn lichaam te filmen. Dat baseert het AD op bronnen rondom het onderzoek naar de moord op de misdaadjournalist. Het Openbaar Ministerie (OM) doet de woordvoering in de zaak maar wil tegen NU.nl niet reageren op de berichtgeving.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam en overleed ruim een week later aan zijn verwondingen. De twee niet nader omschreven mannen zouden klaar hebben gestaan in de straat waarin de misdaadjournalist onder vuur werd genomen.

Kort na de aanslag op het leven van De Vries verschenen schokkende filmpjes op sociale media. Daarop was te zien dat de misdaadjournalist zwaargewond op straat lag en werd geholpen door omstanders.

Het politieonderzoek richt zich op de opdrachtgevers en uitvoerders van de aanslag, maar ook op de makers van deze video's. "Als je maximale aandacht wilt, dan doe je dit", aldus een bron tegen het AD. "Dan zorg je dat er meteen shockerende video's het internet overgaan. Het vermoeden bestaat dat de mannen gewoon klaarstonden."

Op beelden gemaakt door beveiligingscamera's van cafés in de straat zou te zien zijn dat twee mannen in het grijs gekleed rustig achter De Vries aanlopen terwijl hij door de Lange Leidsedwarsstraat richting zijn auto loopt.

Volgens de bronnen die het AD aanhaalt is het opvallend dat ze beiden hun telefoon pakken, zonder daar iets mee te doen. Verder zouden hun bewegingen onnatuurlijk zijn.

Identieke kleding zou opvallen

Ook zou hun vrijwel identieke kleding opvallen. Beide mannen zouden een blauwe spijkerbroek dragen, witte sneakers en een grijze trui. Ook dragen ze volgens onbevestigde berichten op dezelfde manier een tas over hun borst.

Enkele uren na de aanslag op het leven van De Vries arresteerde de politie twee verdachten. Hun voorlopige hechtenis werd op 19 juli verlengd met negentig dagen.