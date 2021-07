Er moet een straat in Amsterdam naar de vorige week overleden Peter R. de Vries worden vernoemd. Dat zeggen zijn broer Wouter de Vries en oud-collega en strafrechtadvocaat Peter Schouten vrijdagavond in de talkshow Humberto.

"Ik zou Halsema op willen roepen: gooi een zeeheldenstraatnaam eruit en kom met een mooie Peter R. de Vries-boulevard. De Jan van Galenstraat leent zich daar volgens mij prachtig voor", aldus De Vries. "Femke zei die dinsdagavond (op de dag van de aanslag, red.) fantastische dingen over Peter en dat waren woorden van troost voor ons."

Schouten heeft burgemeester Halsema vrijdagmiddag een appje gestuurd met dit verzoek. "Als advocaat weet ik hoe moeilijk het is om een straatnaamverandering door te voeren. Maar voor Peter is het goed dat we ons blijven herinneren hoe hij voor iedereen heeft gestreden. Ik heb de burgemeester geappt: ga er eens mee aan de slag!"

De advocaat van Marengo-kroongetuige Nabil B., waar De Vries vertrouwenspersoon van was, heeft al met De Vries' zoon Royce gesproken over het idee voor een straatnaam. Die zou hier positief tegenover staan. "Ik hoop dat ze in de Amsterdamse gemeenteraad snel een beslissing kunnen nemen."

De Vries reageert terughoudend op de vraag van presentator Humberto Tan of de Lange Leidsedwarsstraat, waar de journalist werd neergeschoten, naar de misdaadverslaggever moet worden vernoemd. "Als je het aan mij vraagt is dat aan Royce en Kelly (de kinderen van De Vries, red.)."

'Werk van Peter doorzetten'

Vlak na de afscheidsbijeenkomst in Theater Carré in Amsterdam, die op donderdag werd gehouden, zei Wouter tegen RTL Boulevard te hopen dat anderen het werk van zijn vermoorde broer voortzetten.

"Ik hoop voor alle mensen waar hij klaar voor stond dat er een substituut komt", zei Wouter. "Dat hebben we hard nodig, als ik zo alle namen hoor van mensen die hij heeft geholpen en alle moorden die anders niet waren opgelost. Ik denk wel dat het meerdere personen zullen moeten zijn, want Peter was uniek."

Vrijdag maakte de gemeente Amsterdam bekend de bloemenzee op de Lange Leidsedwarsstraat op te ruimen. Persoonlijke boodschappen voor de nabestaanden, zoals kaarten en brieven, worden bewaard.

De afgelopen twee weken legden duizenden mensen een kaartje, knuffel of boeket op de plek waar De Vries op 6 juli werd neergeschoten. Hij overleed ruim een week later aan zijn verwondingen.