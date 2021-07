Familie, oud-collega's en andere bekenden van Peter R. de Vries nemen donderdag afscheid van de vorige week overleden misdaadverslaggever.

In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam begon donderdagochtend om 11.00 uur een dienst, waarbij onder anderen De Vries' zoon Royce, zijn dochter Kelly en zijn partner aan het woord komen. Khalid Kasem, met wie De Vries samenwerkte, was ceremoniemeester.

De dienst, waarbij nummers als A Whiter Shade Of Pale, Guaranteed en Pastorale te horen waren, duurde tot ongeveer 13.00 uur. Daarna werd het lichaam van De Vries door dragers de zaal van Carré uitgedragen. De uitvaart die erop volgt, is alleen voor intimi bedoeld.

In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam vond donderdag de uitvaart van Peter R. de Vries plaats in besloten kring. Foto: BrunoPress

Onder de genodigden waren veel bekende Nederlanders en oud-collega's, onder wie Humberto Tan. De Vries schoof regelmatig aan in zijn talkshow RTL Late Night. Foto: BrunoPress

Ook Matthijs van Nieuwkerk, die veel met De Vries te maken had in De Wereld Draait Door, was er. Foto: BrunoPress

Peter R. de Vries had jarenlang zijn eigen misdaadprogramma op SBS6 en maakte programma's met Talpa-baas John de Mol. Foto: BrunoPress

Na de dienst in Carré werd het lichaam van De Vries naar buiten gedragen. Foto: BrunoPress

De uitvaart na de dienst is alleen bedoeld voor intimi. Foto: BrunoPress