De partner van Peter R. de Vries was het niet eens met de misdaadjournalist over diens rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces, zegt ze donderdag in een interview met de Volkskrant. "Maar ik begreep ook waarom hij dit wilde doen: als misdaadverslaggever van dat kaliber wil je betrokken zijn bij zo'n megastrafzaak."

De vrouw zegt "felle gesprekken" met De Vries te hebben gevoerd over zijn rol in het Marengo-proces. "Nu zit ik wel met de vraag of ik meer had kunnen doen om hem ervan te weerhouden. Die vraag zal mij altijd blijven achtervolgen."

In gesprek met de Volkskrant vertelt ze over haar relatie met De Vries en het verlies, maar ook over de discussies die ze voerden over zijn veiligheid. De Vries had al jaren een relatie met haar, maar ze wilde anoniem blijven. Na het overlijden van de misdaadjournalist moet dat ook, omwille van haar eigen veiligheid.

De Vries werd op 6 juli op straat neergeschoten nadat hij te gast was geweest bij RTL Boulevard. Hij overleed op 15 juli aan zijn verwondingen. Al vlak na de moordaanslag op De Vries lieten betrokkenen weten dat De Vries niet beveiligd wilde worden.

'Onbegrijpelijk dat route niet beveiligd werd'

De vrouw kan geen uitspraken doen over de beveiliging van De Vries, maar zegt wel te hopen dat het onderzoek dat hiernaar loopt antwoorden geeft op de vraag of justitie op de juiste manier heeft gehandeld. "Als je weet dat van de kroongetuige al een broer en een advocaat zijn doodgeschoten, en je weet ook dat Peter elke dag dezelfde route aflegt van en naar RTL Boulevard, en je beveiligt die routes niet, vind ik dat onbegrijpelijk."

"Want je weet: als ze Peter neerschieten, is de impact nog groter. Dan zegt iemand pas echt: weet met wie je te maken hebt. Dan zaai je de meeste angst. Peter was de hoofdprijs."