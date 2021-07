De geliefde van Peter R. de Vries wilde zelf altijd anoniem blijven, maar na zijn overlijden moet ze wel, omwille van haar eigen veiligheid. In gesprek met de Volkskrant vertelt ze over het verlies en de liefdesbriefjes die ze nu nog vindt op plekken in haar huis.

"Ik heb net weer drie briefjes van hem gevonden", zegt ze geëmotioneerd, twee dagen na het overlijden van de misdaadjournalist. De Vries werd op 6 juli in Amsterdam neergeschoten nadat hij de studio van RTL Boulevard had verlaten.

"Als ik eerder de deur uit moest dan hij, legde hij altijd een brief op mijn hoofdkussen. Op een gegeven moment ging hij ook briefjes in mijn huis verstoppen. Hij scheurde vellen van zijn notitieblok of uit mijn aantekenboekjes, schreef er lieve teksten op en stopte ze op gekke plekken, achter mijn tandenborstel, in de vriezer, in een pan waar nog eten in zat, de vetvlekken zitten er nog op, in mijn schoenen, tussen mijn laptop, op de afzuigkap, in de la tussen mijn kleren. Mijn moeder heeft er een gevonden onder een stapeltje placemats hier op tafel."

In totaal zijn het er nu al meer dan honderd en de geliefde van de misdaadjournalist weet dat ze er nog meer gaat vinden. "Ik vond er ook een toen ik van het ziekenhuis naar huis reed om schone kleren op te halen. Bij elke vondst stort ik even in. Het is alsof ik nu pas besef hoe waardevol ze zijn. Alsof nu pas tot me doordringt hoe bijzonder dat is."

De Vries had de liefde van de daken willen schreeuwen

Alle jaren dat ze een relatie met De Vries had wilde ze zelf anoniem blijven, maar De Vries wilde dat eigenlijk liever niet. Hij wilde de liefde "van de daken schreeuwen", maar snapte ook de behoefte van zijn partner om geen publiek figuur te worden. "Op een gegeven moment zei hij uit zichzelf: zal ik hier een stukje achter je gaan ­lopen? Of: kijk uit, daar heeft iemand een telefoon in zijn hand, die is me aan het filmen."

Nu zou ze zich het liefst openbaren, maar mag het niet. Ze vindt het moeilijk, achteraf. "Waarom heb ik zoveel energie verspild, zo mijn best gedaan om ons geheim te houden? Was ik maar onbevangener geweest. Nu wil ik niet die anonieme partner zijn over wie zoveel wordt gespeculeerd, maar nu moet het van de politie."

Om haar nek draagt ze De Vries' armband met haar naam erop, de letters MGL (mijn grote liefde) en de datum dat ze elkaar ontmoet hebben. Zelf draagt ze de andere versie van de armband om haar pols. Nog steeds verwacht ze dat hij ieder moment binnen kan lopen. "Dat de deur open gaat, en dat die lange gestalte de trap op komt, met die mooie lach en die ogen die meelachen."