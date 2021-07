De familie, vrienden, collega's en andere naasten van Peter R. de Vries nemen donderdag afscheid van hem in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Vanaf 11.00 uur zijn genodigden daar welkom.

Na de dienst wordt De Vries via de hoofdingang weggedragen en vervoerd naar het laatste afscheid, dat alleen door intimi wordt bijgewoond.

Aanwezige pers mag alleen buiten foto's en video-opnames maken. Het is niet bekend hoeveel gasten er donderdag aanwezig zullen zijn. Eerder werd al bekend dat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam haar vakantie tijdelijk onderbreekt om bij het afscheid te kunnen zijn.

Woensdag vond in Carré het publieke afscheid van De Vries plaats. De belangstelling was enorm en in de middag was de rij dermate lang, dat de wachttijd opliep tot drie uur. De gemeente Amsterdam riep mensen op eten en drinken mee te nemen. Er kwamen ongeveer zesduizend mensen langs om afscheid te nemen van De Vries.

De kist van De Vries was omringd met bloemen, portretten en andere eerbetonen aan de misdaadverslaggever. De Vries overleed een week geleden op 64-jarige leeftijd aan de verwondingen die hij opliep tijdens een moordaanslag op dinsdag 6 juli.