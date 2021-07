Het is deze woensdag mogelijk om publiekelijk afscheid te nemen van Peter R. de Vries, laat RTL Boulevard namens de nabestaanden weten. Iedereen die afscheid wil nemen van De Vries, kan een korte groet brengen in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Donderdag wordt in besloten kring afscheid genomen van de misdaadjournalist.

"Het is de wens van de familie en de partner van Peter R. de Vries dat iedereen voor wie Peter iets heeft betekend, de gelegenheid krijgt een laatste groet te brengen. Het afscheid is daarom verdeeld over twee dagen", aldus RTL Boulevard.

Publiek is woensdag welkom tussen 11.00 uur en 20.00 uur. Ze moeten wel enkele maatregelen in acht nemen, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

Familie, dierbaren en mensen die De Vries persoonlijk kenden, nemen op donderdag in besloten kring afscheid.

Publiek moet rekening houden met drukte

Het kan druk worden, dus publiek wordt geadviseerd rekening te houden met lange wachttijden. Daarnaast is het verstandig om water en iets te eten mee te nemen. Ook wordt gevraagd het afscheid zelf zo kort mogelijk te houden, zodat zo veel mogelijk mensen afscheid kunnen nemen.

De familie verzoekt daarnaast geen bloemen mee te nemen, maar een donatie te doen aan Stichting de Gouden Tip.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Hij overleed donderdag op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. De twee verdachten van de moordaanslag, een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam, worden maandag voor de raadkamer van de rechtbank Amsterdam worden gebracht.