Het is aannemelijker dat Peter R. de Vries vermoord is vanwege zijn betrokkenheid bij een strafproces dan wegens zijn werk als journalist, vertelde Openbaar Ministerie-baas Gerrit van der Burg vrijdagavond in Nieuwsuur.

Van den Burg begrijpt dat een link met Ridouan T., de hoofdverdachte in het Marengo-proces, snel gelegd wordt. "Maar we onderzoeken ook andere richtingen."

De Vries maakte medio 2019 bekend dat hij door T. op een dodenlijst was gezet, wat de topcrimineel ontkende. De misdaadjournalist stond in het Marengo-proces kroongetuige Nabil B. bij, die belastende verklaringen kan afleggen over de organisatie van T.

In het proces werden eerder de broer van B. en diens advocaat, Derk Wiersum, geliquideerd. Deze week werd levenslang geëist tegen de mannen die vermoedelijk de aanslag op Wiersum uitvoerden.

Volgens de familie van de overleden misdaadjournalist is een van de verdachten, de Rotterdammer Delano G., aangestuurd door de 'moordbende' die in verband wordt gebracht met T. Ook zou hij al meerdere keren in aanraking zijn geweest met de politie.

Van den Burg pleit voor een hardere aanpak van de georganiseerde misdaad in Nederland. De jeugd zou er minder snel toe verleid moeten worden de misdaad in te gaan, aldus de OM-baas. "Een kruimeldief kan in verleiding worden gebracht om - bij wijze van spreken - morgen een moord te plegen."